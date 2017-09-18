Горожанин_kst Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 836

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:28 Цитата: осведомленный:



Вопрос не где умер, важно что оставил наследникам. Его наследники - государство и народ Турции, всё личное имущество было завещано им. Детям дано достойное образование, никаких должностей и колоссальных активов за его семьёй не осталось. Совпадения нащупываешь?

Легенда осталась, что когда готовились к похоронам, то кроме одной пары стоптанных туфлей и потёртого костюма ничего не нашлось.

А ты тут "хило, не хило"

Кстати, раз уж о Кемале заговорили, вот отрывок его речи:

Пророчество и завет Мустафы Кемала Ататюрка: «Однажды Россия потеряет контроль над народами, которые сегодня держит крепко в руках. Мир выйдет на новый уровень. В тот самый момент Турция должна знать, что ей делать. Под властью России находятся наши братья по крови, по вере, по языку. Мы должны быть готовы поддержать их. Но быть готовыми не значит, ждать молча того момента. Надо готовиться. Но как же народы готовятся к такому моменту? Народы готовятся к такому моменту, поддерживая духовные мосты. Наш общий язык, наш мост. Наша общая вера, наш мост. Наша общая история, наш мост. Мы должны вспомнить о своих корнях и объединить нашу историю волею судеб разделившею нас с нашими братьями. Мы не должны ждать, когда они к вам потянуться, мы должны сами к ним приближаться. Россия в один прекрасный день падёт. В тот самый день Турция станет для наших братьев страной, с которой они будут брать пример» (из речи во время празднования 10-ой годовщины Турецкой Республики 29 октября 1933 года).

Не отсюда ли идеи пантюркизма в голове нашего лидера и болашаковцев, не здесь ли корни латиницы, ребята? Понятно, что Мустафа в этой речи больше имел в виду народы, бывшие в Османской империи (особенно Азербайджан, часть Дагестана) до её распада. Наши территории объединял только схожий язык, традиции и вера, по "крови" большой вопрос, но и этого немало. Азия традиционно была местом переплетения стратегических интересов империй. Англосаксов, османов, русских.Ничего особо не изменилось. Кроме расстановки сил).

Но как для кого-то заманчиво получить славу второго Ататюрка, положившего начало такого глобального союза (который сам по себе дело неплохое)! Как хочется остаться в истории (мечтательно). Мы видим последовательные шаги на этом пути.

Давай, "осведомлённый", ещё расскажи может чего)