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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут интересная инфа прошла о мировой политике: Одно из южноамериканских государств один из (не главных) поставщиков нефти для США, отказалось от мены ресурсов на доллары.
И буквально тут же китайцы, говорят что менять будут только за юань
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

мы рады создать вам хорошее настроение [снимаю шляпу] :-)
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
ржачка полная ... взрослые люди

Он первый начал нас задевать и его никто не трогал, так пусть получает от нас по полной.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Валентин, да брось ты это и не мечи бисер, он только того и добивается и смеется над нами.

Все проверил, а запятую забыл поставить. Правила русского языка подучи, потом будешь Марксом подписываться.

* Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 19.09.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
медный ,что у вас на аватарке ,,какая то фу..ня и случаем вы не являетесь Валентином . Стиль похож писанины
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* Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 19.09.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:

а он первый за косичку дернул... ничего не напоминает?
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что подымать его самомнение, Валентин, подкинь нам тему какую нибудь, надоело о 112м уже говорить и слушать его вопли.

* Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 19.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выговоритесь друзья! А то бедный Йорик ..ой Марик , громадище все в него да в него ,а вы вот сюда
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гость кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Причем ноют практически все,

Мне одному кажется что он оскорбил тут нас всех и никто не обращает на это внимание?

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Правила русского языка

Вот твоя сущность 112 и выясняется, ты всегда говорил о правилах русского языка :-x :-x

* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9266
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Эппл вон придумал опознавать лица хозяина смартфона.

Не Эппл это придумал. У меня на LG функция smart lock есть - когда смотрю на экран - сам разблокируется и графический пароль не требует.
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