андрей Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это? #16







Отправлено: - 11:45 Цитата: почему не привлекают Российских инвесторов, Скорей всего россияне знают куда больше о нашем будущем , просчитали все варианты развития и посчитали не нужным сюда заходить .Восточный то ведь не даром строят и построят по любому , да и границы ....сколько бумаг исписали о дружбе и прочем , а всё так же волком смотрят на нас , у белорусов куда проще ,а заграждения всё мощнее с их стороны .А по статье .... а куда ещё вкладывать ??? Не в местную же экономику , да и есть ли она ????