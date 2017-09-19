Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7311





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:04 Цитата: drakon:

Доктор СИЗО:

недолго, ему осталось принимать гостей....дембель неизбежен..



Это тебе,Доктор, в Бурятии сказали?

Так он им телефон - поставил.

И они наверное звонили тебе?... Доктор СИЗО:недолго, ему осталось принимать гостей....дембель неизбежен..Это тебе,Доктор, в Бурятии сказали?Так он им телефон - поставил.И они наверное звонили тебе?...

-смотрел выступление Зюганова.....Жириновский сидел в зале.... поддакивал.... мол, приду к власти.... подыму европейцам цену на энергоносители сразу разов в пять..... и за счет этих денег будем подымать российские села и промышленность.....очень хорошая идея....