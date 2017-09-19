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≡ ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29684
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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§ Victor Yang
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9265
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь:
почему не привлекают Российских инвесторов

Галым, ты зачем под разными никами пишешь?
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андрей
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
почему не привлекают Российских инвесторов,
Скорей всего россияне знают куда больше о нашем будущем , просчитали все варианты развития и посчитали не нужным сюда заходить .Восточный то ведь не даром строят и построят по любому , да и границы ....сколько бумаг исписали о дружбе и прочем , а всё так же волком смотрят на нас , у белорусов куда проще ,а заграждения всё мощнее с их стороны .А по статье .... а куда ещё вкладывать ??? Не в местную же экономику , да и есть ли она ????

Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Вот и разгадка "странного" поведения бакса на бирже.

Каким боком тут оборот наличной валюты на КАСЕ (где и формируется курс) к покупке облигаций?

Бывалый
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономику...

Потому что наш честный частный бизнес их мигом разворует.

Игорь
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Скорей всего россияне знают куда больше о нашем будущем , просчитали все варианты развития и посчитали не нужным сюда заходить

это что получается, столько вложили материальных и людских ресурсов и все зря, а куда нас девать Русских, нас ведь здесь 35% населения, что нам прикажете делать, сейчас Казахстан дружит с Россией а завтра не дай бог поссорятся тогда что?

Владимир
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Одного не могу понять - почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономику...

Во что, извините? А где у нас экономика, позвольте спросить? Купи-продай, выкопай-продай, и все. А сделай-продай (экономика) у нас нет.

§ Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Потому что наш честный частный бизнес их мигом разворует.

ба! да вы ли это? :lol:
Профайл

тётя Соня
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 14:29
Комментарий удален модератором.

§ vbn
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 19.09.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
й бизнес их мигом разворует.

Амплуа меняем :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ vbn
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 19.09.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
разворует.

Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, лицо его не покидало выражение врожденного благородства. И все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкиндом, считали Бомзе честным и, главное, принципиальным человеком. Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе. Ильф и Петров.

[Исправлено: vbn, 19.09.2017 - 14:43]
Профайл

§ самый умный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 19.09.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вкладывают в местную экономику, потому что цель была деньги ЕНПФ вывести за бугор, чтобы они больше никогда не вернулись сюда.
Те, кто их вывел, будет их там тратить через какое-то время.
"Обанкротят", как азеровские вклады, и все - деньги отмыты.
Все равно населению они не нужны, пенсию же отменят скоро, забыли что ли?
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Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 14:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 14:57
Комментарий проходит проверку.
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