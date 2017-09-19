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Куратор темы: drakon
* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Постоянных таких новостей, разум надеюсь наконец у немцев возобладает))
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-у нас на режиме работал один очень мудрый следователь.....он говорил....слушайте меня внимательно.....\Заявление на изнасилование всегда подают женщины, не удовлетворившиеся совершенным действом.... поэтому и дают по этой статье очень много.... пусть не позорят мужской род)))))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
женщины, не удовлетворившиеся совершенным действом.

Доктор,ты прав. А почему - не удовлетворены,женщины?
Патамушта - слабенькие мужички...мужечёнки... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
недолго, ему осталось принимать гостей....дембель неизбежен..

Это тебе,Доктор, в Бурятии сказали?
Так он им телефон - поставил.
И они наверное звонили тебе?... :-o
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это чтобы бомжики-алкаши с Феста там не собирались?

Какой ты у нас - ПрозорлИвый. Всё знаешь... :lol: :-o
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И они наверное звонили тебе?... :-o

-вообще, не понял юмора....тупеешь братец..... не умеют удмурты звонить....не научили их путинцы....они только белку в глаз.... попадать научились.... ))))))
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор СИЗО:
недолго, ему осталось принимать гостей....дембель неизбежен..

Это тебе,Доктор, в Бурятии сказали?
Так он им телефон - поставил.
И они наверное звонили тебе?... :-o

-смотрел выступление Зюганова.....Жириновский сидел в зале.... поддакивал.... мол, приду к власти.... подыму европейцам цену на энергоносители сразу разов в пять..... и за счет этих денег будем подымать российские села и промышленность.....очень хорошая идея....
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.тупеешь братец..... не умеют удмурты звонить.

А зачем Путин им телефон - поставил?...
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Страница 488 из 488«1...486487488
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