Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6621





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3841

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:51 Цитата: Медный:



Сталкивать народ лбами - идет из глубины веков. Тут главное в том, что бы отвлечь их от других проблем. И оправдывая свою никчемность и неудачи, найти на кого можно переложить за это вину. Найти "врага". Люди в жизни ведут себя, как фанатики, легковеры и верхогляды: выслушают о ком-то мнение заинтересованной стороны и, стараясь защитить её от "врага", бросаются в лобовую атаку. Им и в голову не приходит выслушать противоположное мнение. Исходя из своих предпочтений, под влиянием чувств и эмоций занимают чью-то сторону и начинают воевать. Объективности при этом ноль.