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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Марк Стаканыч
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 10:23
Комментарий удален модератором.

111111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 10:52
Комментарий удален модератором.

Марк Стаканыч
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все, небольшой монолог, не призывающий никого дискутировать со мной, тем более тех, что оскорбляют

От и молодец! Мужик сказал, мужик сделал!
Что туда -сюда бегать?Ушёл, так ушел, красава.

ну-ну
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 11:01
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3085
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.09.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогуша ОМ смени пжалста аву
На Заканыча очень похож
Чес слово,увидела-обхохоталась :lol:
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Сталкивать народ лбами - идет из глубины веков. Тут главное в том, что бы отвлечь их от других проблем. И оправдывая свою никчемность и неудачи, найти на кого можно переложить за это вину. Найти "врага". Люди в жизни ведут себя, как фанатики, легковеры и верхогляды: выслушают о ком-то мнение заинтересованной стороны и, стараясь защитить её от "врага", бросаются в лобовую атаку. Им и в голову не приходит выслушать противоположное мнение. Исходя из своих предпочтений, под влиянием чувств и эмоций занимают чью-то сторону и начинают воевать. Объективности при этом ноль.
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дорогуша ОМ смени пжалста аву

Ни в коем случае - не меняй... :lol:
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112:
эдакий Маркс, который так и не предоставил мне никаких доказательств, где я ему мешал изъявлять свою свободу мысли..
Ведь я прямо в глаза и не кривя душой просил его..
Так ты прости, я думал, что ты просто бредишь, как всегда. Так бы я ответил, если бы знал на какой вопрос.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это как то незаметно приходит, как старость..
Вроде проходят годы, а ты кажешься еще молодым, энергичным, ну а детишки вокруг все на тебя уже говорят бабушка, или дедушка..

Кризис среднего возраста.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4700
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец. Ненадоело еще? 😠
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
На Заканыча очень похож

Все таки с ним встречалась? :-o
Цитата:
kbkz1980:
Чес слово,увидела-обхохоталась

Ну так на это и сделана ставка.
Сменить конечно можно, но вот народ в лице того же Дракона, просит зрелищ.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4700
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы свою злость лучше на т.соню перекиньте. Вы только почитайте что она пишет. Волосы дыбом встают.😨😲
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вы свою злость лучше на т.соню перекиньте. Вы только почитайте что она пишет. Волосы дыбом встают.😨😲

- до сих пор не раскусил....тетя соня....это же еще один ник 112-ого.... с него он пишет, после политико-воспитательной беседы с администрации НГ....
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Цитата:
Vital:
Вы свою злость лучше на т.соню перекиньте. Вы только почитайте что она пишет. Волосы дыбом встают.😨😲

- до сих пор не раскусил....тетя соня....это же еще один ник 112-ого.... с него он пишет, после политико-воспитательной беседы с администрации НГ....

Как с языка снял, все об этом знают уже что 112 и есть Соня.

* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Зачем вообще злится?
Это вредно.
Берегите нервы[это для всех пишу].
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