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Страница 486 из 486«1...484485486
Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.09.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Показать "достижения" Казахстана - боязно?

Что значить боязно? А высокая казахская кухня, а компот за 1200, а батырчики на конях. Одним словом культура, это Вам ни Фрэкин Бок.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да ваша Анжелика - королева мигрантов, в сторонке курит.

Да,конечно.Это не "Один Индус-гастарбайтер",который вам
"Шмон" - навёл... У Анжелки - "много Индусов"... :lol: :lol: :oops:
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Показать "достижения" Казахстана - боязно?

Да их тут и так кажный день кажут, тебе мало?
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У Анжелки - "много Индусов"
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.09.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всё , выдыхай не заеду
:lol: :lol: :lol: :lol: вернулся уже , кстати был так же и в Бремене , недалеко от тебя , был бы авторизирован фото выложил бы . Смотрю Марика погнали , совсем печаль :-(

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Всё , выдыхай не заеду
:lol: :lol: :lol: :lol:

Жаль,хоть поговорили бы ...Цитата:
Обликоморале:
У Анжелки - "много Индусов"

А так видишь - поговорить не с кем... :lol: :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да их тут и так кажный день кажут, тебе мало?

Да,только зайду на сайт НГ утром,
сразу иду в народные новости,
посмотреть достижения... :lol: :oops: :-P
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.09.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мы и тут , поговорить сможем , кстати фото твоё возле дерева - один в один я и одежда даже такая есть , только очки " capri " у меня , оригинал , один форумчанин подарил ( с другого форума ) , я то ж в долгу не остался , конъяку " Аль Фараби " несколько бутылок отдарил .
;-)

* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
хоть поговорили бы

Цитата:
drakon:
поговорить не с кем

У тебя вон кент вернулся.
Будет с кем поговорить.
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достижения- лови.Не то что у вас там.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У тебя вон кент вернулся.
Будет с кем поговорить.

А я с ним и не прекращал говорить.
В личке каждый день - говорим... :lol: :oops: :-P
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты уж извини, канешно.
Но по тебе это стало заметно, влияние бесследно не проходит. :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но по тебе это стало заметно,

В каждом комменте, меня - вспоминаешь,
как и Марика... :lol: :oops: :-x
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вот видишь, говорю влияние заметно.
Я ващпе, о вас обоих, нигде не говорю не слова.
Приписываешь уже мне бог невесть что))))
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