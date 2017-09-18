Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7283







Отправлено: - 20:46 Цитата: drakon:

Мы и тут , поговорить сможем , кстати фото твоё возле дерева - один в один я и одежда даже такая есть , только очки " capri " у меня , оригинал , один форумчанин подарил ( с другого форума ) , я то ж в долгу не остался , конъяку " Аль Фараби " несколько бутылок отдарил .

