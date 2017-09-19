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§ NG.kz
Жители отдаленных населенных пунктов могут получать госуслуги на почте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока речь идет о 66 государственных услугах, среди которых выдача электронных справок, регистрация рождения ребенка, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком, выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости...
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* Медный
Re: Жители отдаленных населенных пунктов могут получать...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почтовые отделения?
Удивлю некоторых, но даже недалеко от города в пределах 10 км почтовые отделения в посёлках можно по пальцам пересчитать.
В некоторых посёлках даже магазин на дому не сразу найдёшь

[Исправлено: Медный, 19.09.2017 - 11:51]
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* drakon
Re: Жители отдаленных населенных пунктов могут получать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Жители отдаленных населенных пунктов могут получать госуслуги на почте

ОМ,вот они ваши достижения.
Как в кино, 50-х годов. В деревне-
один телефон и тот на почте.
А почта работает с 9 до 10 утра... :oops: :-P
Смартфоны - Пенсионерам раздаёте... :-o :oops: :-x

[Исправлено: drakon, 19.09.2017 - 12:17]
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* Медный
Re: Жители отдаленных населенных пунктов могут получать...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Скоро откроют пункты ЛикБез, хотя сомневаюсь, не тот строй :-(
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* drakon
Re: Жители отдаленных населенных пунктов могут получать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Скоро откроют пункты ЛикБез, хотя сомневаюсь, не тот строй :-(

700 млрд. тенге, в США из ПФ -вложили. Может пришлют
они учителей,алфавит - учить...
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§ Доктор СИЗО
Re: Жители отдаленных населенных пунктов могут получать...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
один телефон и тот на почте.
А почта работает с 9 до 10 утра... :oops: :-P
Смартфоны - Пенсионерам раздаёте... :-o :oops: :-x

-да в России не лучше....когда был по делам в Удмуртии..... увидел на столбе на 2 метровой высоте, на краю поселка, тщательно обернутый пленкой, городской телефон....
-когда услышал ответ от местных жителей, чуть не лопнул от смеха..... оказывается по указанию Путина, в каждый северный поселок провели по 1 бесплатному номеру за счет государства....
-но этим местным удмуртам, он вообще без надобности, звонить им некуда.... ))))))))
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* drakon
Re: Жители отдаленных населенных пунктов могут получать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
да в России не лучше....когда был по делам в Удмуртии..

Доктор,чего ты попёрся в Удмуртию,со своим Айфрном,
который тебе выдали за счёт государства?Цитата:
Доктор СИЗО:
местным удмуртам, он вообще без надобности

А твой Айфон там работал? Или тоже на
крышу землянок - залазил?... :lol: :-o :oops:
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