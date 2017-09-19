Доктор СИЗО Re: Жители отдаленных населенных пунктов могут получать... #5





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата: drakon:

один телефон и тот на почте.

А почта работает с 9 до 10 утра...

Смартфоны - Пенсионерам раздаёте...

один телефон и тот на почте.А почта работает с 9 до 10 утра...Смартфоны - Пенсионерам раздаёте...

-да в России не лучше....когда был по делам в Удмуртии..... увидел на столбе на 2 метровой высоте, на краю поселка, тщательно обернутый пленкой, городской телефон....

-когда услышал ответ от местных жителей, чуть не лопнул от смеха..... оказывается по указанию Путина, в каждый северный поселок провели по 1 бесплатному номеру за счет государства....

-но этим местным удмуртам, он вообще без надобности, звонить им некуда.... ))))))))