Цитата: Обликоморале:

Товарищ полковник, уважаемых за подобные комменты красным мазнули.

Вы бы аккуратней и погоны не помогут.)))

По сабжу, с должниками-разными, надо по любому бороться. Чтобы их долги, в виде повышения тарифов, не перекладывали на плечи добросовестных плательщиков.

-мне чужие погоны не нужны....убавьте по1 звездочке на каждом погоне.... про тарифы ничего не писал....может про тетю соню...