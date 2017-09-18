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≡ Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент у "Абу Даби Плаза"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент у "Абу Даби Плаза"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент возле "Абу Даби Плаза" в Астане был локализован, но в соцсетях прошла подстрекательская информация на которую откликнулась молодежь, прибывшая в Астану из сел. Такое мнение выразил вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.
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§ Горожанин_kst
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 19.09.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:

Вопрос не где умер, важно что оставил наследникам. Его наследники - государство и народ Турции, всё личное имущество было завещано им. Детям дано достойное образование, никаких должностей и колоссальных активов за его семьёй не осталось. Совпадения нащупываешь?
Легенда осталась, что когда готовились к похоронам, то кроме одной пары стоптанных туфлей и потёртого костюма ничего не нашлось.
А ты тут "хило, не хило"
Кстати, раз уж о Кемале заговорили, вот отрывок его речи:
Пророчество и завет Мустафы Кемала Ататюрка: «Однажды Россия потеряет контроль над народами, которые сегодня держит крепко в руках. Мир выйдет на новый уровень. В тот самый момент Турция должна знать, что ей делать. Под властью России находятся наши братья по крови, по вере, по языку. Мы должны быть готовы поддержать их. Но быть готовыми не значит, ждать молча того момента. Надо готовиться. Но как же народы готовятся к такому моменту? Народы готовятся к такому моменту, поддерживая духовные мосты. Наш общий язык, наш мост. Наша общая вера, наш мост. Наша общая история, наш мост. Мы должны вспомнить о своих корнях и объединить нашу историю волею судеб разделившею нас с нашими братьями. Мы не должны ждать, когда они к вам потянуться, мы должны сами к ним приближаться. Россия в один прекрасный день падёт. В тот самый день Турция станет для наших братьев страной, с которой они будут брать пример» (из речи во время празднования 10-ой годовщины Турецкой Республики 29 октября 1933 года).
Не отсюда ли идеи пантюркизма в голове нашего лидера и болашаковцев, не здесь ли корни латиницы, ребята? Понятно, что Мустафа в этой речи больше имел в виду народы, бывшие в Османской империи (особенно Азербайджан, часть Дагестана) до её распада. Наши территории объединял только схожий язык, традиции и вера, по "крови" большой вопрос, но и этого немало. Азия традиционно была местом переплетения стратегических интересов империй. Англосаксов, османов, русских.Ничего особо не изменилось. Кроме расстановки сил).
Но как для кого-то заманчиво получить славу второго Ататюрка, положившего начало такого глобального союза (который сам по себе дело неплохое)! Как хочется остаться в истории (мечтательно). Мы видим последовательные шаги на этом пути.
Давай, "осведомлённый", ещё расскажи может чего)
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§ Валентин
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6737
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.09.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Валентин:
И зачем государству тратить на это огромные деньги

А где написано что государство должно тратить на это деньги?
Тебе приснилось чего-то?


Вопросом на вопрос?! А ты точно г'усский? :)

Повторю вопрос: ты определись уже, или молодёжь бежала, бежит и будет бежать из сёл в города; или государству нужно создавать современные условия в сёлах.

Кроме государства, это вообще никому не нужно.
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Бывалый
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 19.09.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Откажешь себе в остальной инфраструктуре Казахстана?

С чего бы вдруг?
Цитата:
Медный:
но то что тут вокруг творится - это лишь поддержание итого что построено раннее.

от того, что было построено ранее, уже ничего не осталось, собственно говоря.
Цитата:
Обликоморале:
теперь

Ты пристегнул одно к другому даже не понимая что это были ответы на вопросы по разной тематике разным людям.
Ты здоров?

Бывалый
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 19.09.17 - 11:56
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 19.09.17 - 11:59
Комментарий удален модератором.

* Обликоморале
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты здоров?

Ты доктор? :-o
Цитата:
Бывалый:

Ты пристегнул одно к другому

Я то как раз понимаю, что ты так отвечая, сам не заметил, что твои ответы так пристегиваются. Не юли, коль сам себя загнал в ловушку)))
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§ Доктор СИЗО
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Пророчество и завет Мустафы Кемала Ататюрка: «Однажды Россия потеряет контроль над народами, которые сегодня держит крепко в руках. Мир выйдет на новый уровень. В тот самый момент Турция должна знать, что ей делать. Под властью России находятся наши братья по крови, по вере, по языку. Мы должны быть готовы поддержать их. Но быть готовыми не значит, ждать молча того момента. Надо готовиться. Но как же народы готовятся к такому моменту?

-когда в субботу, проезжал по трассе Кокшетау-Костанай, увидел странную картину.... на поле, с очень хорошей пшеницей, бродила толпа китайцев с приборами и мензурками, отбирали пшеницу на анализы.... другая толпа китайцев, выходила из автобуса, и тоже направлялась к полю...
-поневоле задумываешься, почему дочь президента призывала изучать китайские иероглифы....
-может, они наверху все уже давно порешали....только нас забыли спросить или уведомить о своем решении.... :-o :oops: :-x
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