Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам. Читать новость
Вот и разгадка "странного" поведения бакса на бирже. Я то думаю и что это так задирает курс на нашем рынке. Внешних факторов то нет. А оказывается это НБ РК скупает баксы и выводит их из страны, вот курс и растет (мы то их не печатаем).
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Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Одного не могу понять - почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономику... Зачем нам всем нужно поддерживать своими кровными одиознейшего участника мировой экономики? Нельзя назначить расследование - кто принял это решение?
Иностранные то инвесторы вкладываются. Чуть ли не с утюгов слышно, что для поднятия нашей экономики нужны немалые инвестиции. Так почему же самих себя не инвестировать. Сомнительные аферы с Азербайджаном это было нормально, а вот себе получаются не доверяют. Нонсенс.
Обликоморале: Иностранные то инвесторы вкладываются.
Ты не путай. Инвесторы вкладываются в высокорисковый бизнес с высокой доходностью (тем более, с нашей учётной ставкой по сравнению с западными странами - вообще клондайк). А облигации гос.займа имеют меньший риск и меньшую доходность.
pandit: Одного не могу понять - почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономик
Цитата:
Отметим также, что Нацбанк увеличил инвестиции пенсионных активов в корпоративные облигации иностранных эмитентов, что повлекло рост их текущей стоимости на 3,2 млрд тенге до 131,5 млрд тенге, тогда как вложения в такие же инструменты отечественных компаний снизились на 11,8 млрд тенге до 61,6 млрд тенге
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