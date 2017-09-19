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§ NG.kz
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.
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* сайлау курманов
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2130
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.09.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
азеры вернули наши вклады ?
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5555
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и разгадка "странного" поведения бакса на бирже. Я то думаю и что это так задирает курс на нашем рынке. Внешних факторов то нет. А оказывается это НБ РК скупает баксы и выводит их из страны, вот курс и растет (мы то их не печатаем).

55107
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Независимость—мощная

Потомок Алдара-Косе
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
азеры вернули наши вклады ?

Нет конечно,сказали что вернут. Потом. Половину :lol:

мимка
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
азеры вернули наши вклады ?

ЗабудьТЕ

§ pandit
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 19.09.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного не могу понять - почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономику... Зачем нам всем нужно поддерживать своими кровными одиознейшего участника мировой экономики? Нельзя назначить расследование - кто принял это решение?
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§ Victor Yang
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9264
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономику... Зачем нам всем нужно поддерживать своими кровными одиознейшего участника мировой экономики?

Нууууу... Степень надёжности экономик сравни - будет ответ.
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Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 10:54
Комментарий проходит проверку.

* Обликоморале
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нууууу...

Иностранные то инвесторы вкладываются. Чуть ли не с утюгов слышно, что для поднятия нашей экономики нужны немалые инвестиции. Так почему же самих себя не инвестировать. Сомнительные аферы с Азербайджаном это было нормально, а вот себе получаются не доверяют. Нонсенс.
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* Обликоморале
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, а ведь с такими вложениями, Нац. Банку и вправду выгоден рост доллара по отношению к тенге. :lol:
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§ Victor Yang
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9264
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Иностранные то инвесторы вкладываются.

Ты не путай. Инвесторы вкладываются в высокорисковый бизнес с высокой доходностью (тем более, с нашей учётной ставкой по сравнению с западными странами - вообще клондайк). А облигации гос.займа имеют меньший риск и меньшую доходность.
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§ Медный
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Одного не могу понять - почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономик


Цитата:
Отметим также, что Нацбанк увеличил инвестиции пенсионных активов в корпоративные облигации иностранных эмитентов, что повлекло рост их текущей стоимости на 3,2 млрд тенге до 131,5 млрд тенге, тогда как вложения в такие же инструменты отечественных компаний снизились на 11,8 млрд тенге до 61,6 млрд тенге

Шах и мат - патриоты! остались ещё вопросы?
Политэкономию капитализма уж откройте или прослушайте курс https://www.youtube.com/watch?v=ZPbxKkV9W34

"Нас оказывается снова прокидывают" :lol: :lol: :lol:
я с вас угараю, никто и не переставал прокидывать с 80-х годов прошлого века ;-)

[Исправлено: Медный, 19.09.2017 - 11:20]
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* Обликоморале
Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты не путай. Инвесторы вкладываются в высокорисковый бизнес с высокой доходностью

Да я и не путаю))
Они же в Азербайджан рискнули вложится ))
Чего у себя тогда боятся?
Но я же там и ответил...СЕБЕ ЖЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ.
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Гость
ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это?




Отправлено: 19.09.17 - 11:24
Комментарий проходит проверку.
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