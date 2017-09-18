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≡ ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям малосемейного типа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям малосемейного типа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая сумма долга жителей областного центра перед предприятием, обеспечивающем город питьевой водой, на 1 сентября 2017 года составляет 71,6 млн. тенге.
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Малосемейка
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...




Отправлено: 18.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по коттеджам им провести рейд слабо? Или боязно?
:-x

* drakon
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юристы форума. Скажите мне.
Это законно людям воду - отключать?... :-o :-(
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тётя Соня
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...




Отправлено: 18.09.17 - 21:28
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.09.17 - 22:04
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9264
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.17 - 08:56
Комментарий удален модератором.
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§ Доктор СИЗО
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 09:10
Комментарий удален модератором.
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Аноним
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...




Отправлено: 19.09.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Юристы форума. Скажите мне.
Это законно людям воду - отключать?...

А в договоре что написано? В случае неоплаты услугодатель вправе приостановить оказание услуг до погашения задолженности.
А это законно - деньги не платить за пользование водой и канализацией? :-o

* Обликоморале
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Товарищ полковник, уважаемых за подобные комменты красным мазнули.
Вы бы аккуратней и погоны не помогут.)))
По сабжу, с должниками-разными, надо по любому бороться. Чтобы их долги, в виде повышения тарифов, не перекладывали на плечи добросовестных плательщиков.
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