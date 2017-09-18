Обликоморале Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3835

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:18 Цитата: Доктор СИЗО:



Товарищ полковник, уважаемых за подобные комменты красным мазнули.

Вы бы аккуратней и погоны не помогут.)))

По сабжу, с должниками-разными, надо по любому бороться. Чтобы их долги, в виде повышения тарифов, не перекладывали на плечи добросовестных плательщиков.