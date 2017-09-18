Серый волк Re: Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра... #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9070

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:18 Оказывается в порче гламурного акиматского НОУ-ХАУ виновата спецтехника!

Цитата: - При укладке асфальтобетонного полотна спецтехника (гудронатор) распыляла эмульсию под асфальтобетонную массу

Проклятая спецтехника так и липла к бордюрам!

Ну представьте себе, чумазый гудронатор едет, а тут такая гламурная бордюра, как аульная модница, попавшая в большой город, накачавшая губы ботоксом до вида сарделек на которые уходит тюбик помады.

В общем гудронатор так понимаем по объяснениям акимата это гудронатор не смог удержаться от такой красоты!

АбеЗьяторы наверное изо всех сил держали гудронатор вожжами. Но увы ничего не помогало.



В итоге срочно пришлось купить несколько бочек помады!



Знаете кого акимат напоминает?



Есть такой чувак. Джордан Парк, приехавший из какого-то аула, и который потратил более 95 тысяч фунтов на пластические операции, чтобы стать похожим на Ким Кардашьян. Он изменил форму губ и щек, удалил волосы на лице и теле лазером, сделал татуаж бровей и несколько инъекций ботокса — в общей сложности 50 различных косметических процедур и хирургических вмешательств.







Самое интересное случилось потом. Когда всё это стало отваливаться. В буквальном смысле.

Наверное ботокс и краски оказались некачественными и чувака теперь можно выставлять в кунсткамере в качестве живого экспоната.

Точно так же и с этим гламурным бордюром. Маловероятно, чтоб откатные клоуны использовали качественные материалы.

Так что очень скоро нас ждет интересная акиматская многосерийная клоунада с перекрашиванием.



Да, кстати это наверное единственный случай, когда акимата с подрядчиками решили не отмывать!



И это при их то опыте отмывания!

