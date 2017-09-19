Медный Re: ЕНПФ вложил в США 700 млрд тенге. К чему бы это? #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 459

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:19 Цитата: pandit:

Одного не могу понять - почему деньги ЕНПФ не инвестируют в собственную нашу экономик



Цитата: Отметим также, что Нацбанк увеличил инвестиции пенсионных активов в корпоративные облигации иностранных эмитентов, что повлекло рост их текущей стоимости на 3,2 млрд тенге до 131,5 млрд тенге, тогда как вложения в такие же инструменты отечественных компаний снизились на 11,8 млрд тенге до 61,6 млрд тенге

Шах и мат - патриоты! остались ещё вопросы?

Политэкономию капитализма уж откройте или прослушайте курс https://www.youtube.com/watch?v=ZPbxKkV9W34



"Нас оказывается снова прокидывают"

я с вас угараю, никто и не переставал прокидывать с 80-х годов прошлого века



[Исправлено: Медный, 19.09.2017 - 11:20]