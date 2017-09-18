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≡ Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент у "Абу Даби Плаза"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент у "Абу Даби Плаза"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент возле "Абу Даби Плаза" в Астане был локализован, но в соцсетях прошла подстрекательская информация на которую откликнулась молодежь, прибывшая в Астану из сел. Такое мнение выразил вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.
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126
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Да ну? И каким же? Расскажи мне что толкового сделано за последние 25 лет?! Такого чтоб молодежь не бежала из умирающих сёл в города, в ту же Астану (её отдельно сразу упомяну, чтоб тебе брехать не о чем было)?

почему у нас не как в России ? там наоборот бегут в село,как то показывали банкир один поселился в заброшенном селе выращивает, питается натур продуктами, даже Департье поселился и прописался в какой то мордовской деревне, про немцев вообще не говорю пачками из Германии в Российскую глубинку едут семьями, вы как то говорили что у вас взрослые дети, вы попробуйте их как то сагитировать в деревню или ауыл, к примеру в Тургае много пустующих деревень, могли бы поселится там, показать местным пример, обустроить там все понасажать деревья, сады, да и генетически там плоховато повыезжали все, могли бы смешаться с оставшимися с местными и нарожать детишков...

Кали
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
О новом послании возрождении села-аула уже заговорили просто. Теперь под неё все подстраивать будут.

я думаю так убеждениями и агитацией не поможешь селу, нужно принимать административные меры, тоесть возродить прежнее всем классом в село, к примеру паспорт выдавать только после отработки на селе в течении 5 лет, пять лет отработал и свободен, хочешь на пмж 10 лет, при этом село должны пройти все в том числе и городские, я думаю меня все поддержат, сам лично отработал 3 года еще по комсомольской путевке всем классом на ферму, между прочим здорово закаляет характер.

§ Валентин
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
То есть ты не согласен с тем, что молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой?


И зачем государству тратить на это огромные деньги, если

Цитата:
Бывалый:
Молодежь "бежала", "бежит", и будет "бежать" в большие города, имея на это возможность.


Ты сам не запутался ещё? :)
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* Обликоморале
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего это кумысные патриоты, супротив политики и линии партии выступать начали? Методички вам что ли еще по этому поводу не раздали?
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§ Валентин
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А чего это кумысные патриоты, супротив политики и линии партии выступать начали?


Если убрать из нескольких сообщений всё, кроме тире и точек, то получится - SOS
Работают под контролем, куда деваться :(
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осведомленный
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
когда умер Мустафа, его хоронить было не в чем,

дай бог умиреть под ШЕЛКОВЫМ БАЛДАХИНОМ ВО СНЕ, в дворце ДОЛМАБАХЧЕ с времени Селима стоящего 1571 год, там одни только унитазы стоят в тысячи евро.

Вот так вот
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данное безграмотное и дискриминационное по отношению к сельским жителям РКаявление - прямой результат назначения депутатом кого-попало, лишь бы как-то трудоустроить провинившихся в основной работе чиновников.Судя по данному заявлению, бывший зам председателя КНБ и Министра МВД, а ныне самый настоящии зам спикера Мажлиса Парламента РК никогда не держал в руках конституцию РК и, как ни странно, юридически безграмотен полностью, судите сами:Статья 14
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
Статья 21
1. Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом.

по моему
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему надо просто придерживаться законов страны пребывания,а не делать вид что совершили одолжение строя эту пластмассовую погремушку....Кста касаемо не только индиицев

Раман
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
по данному заявлению, бывший зам председателя КНБ и Министра МВД, а ныне самый настоящии зам спикера Мажлиса

Цитата:
Вот так вот:
Каявление - прямой результат назначения депутатом кого-попало,

Ну депутатами,если чё не назначают.
У нас же демократическа страна, вона какую конституцию протицитировали.
Один человек у нас такой, а сколько наговорил ерунды..
а вы представляете если бы целый парламент была?
Вот теперь я понимаю,как же тяжело живётся людям в такой стране.Хорошо ,что это не у нас.

Гога
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 19.09.17 - 05:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:

Не огорчайте селянина, он гаратским хочет стать, а тут вот такой посыл начал звучать.

андрей
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 19.09.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разная молодёжь бывает , кто то на "герасиме" сидит кто то из аула подраться приезжает .....

Бывалый
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 19.09.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Одним единственным оно занимается - распилом бабла. Все остальное "множество" - иллюзия

Иди расскажи это учителям, врачам, военным, пенсионерам, инвалидам, сиротам, больным и так далее..
Пусть они посмеются.
Над дурачками, не видящими дальше собственного носа.
И, да - не пользуйся инфраструктурой, созданной на налоги: не води детей в школу, детсад, не ходи по дорогам и тротуарам, в больницу не ходи и так далее.
Мож помрешь быстрее... ))

Бывалый
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 19.09.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
И зачем государству тратить на это огромные деньги

А где написано что государство должно тратить на это деньги?
Тебе приснилось чего-то?

§ Медный
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И, да - не пользуйся инфраструктурой, созданной на налоги: не води детей в школу, детсад, не ходи по дорогам и тротуарам, в больницу не ходи и так далее.

ого, я понимаю в Астане "всё" строилось с 98-го, но остальной Казахстан - это тебе не Астана.
Откажешь себе в остальной инфраструктуре Казахстана?

Как бы тебе было это неприятно-непонятно, но то что тут вокруг творится - это лишь поддержание итого что построено раннее. Как можем заметить поддержание не очень профессиональное.
И столбики и мачты под электричество к Целинограду в том числе. Откажись от электричества, которое течёт по советским столбам и проводам. :-P

Цитата:
Бывалый:
Мож помрешь быстрее... ))

;-)
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* Обликоморале
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А где написано что государство должно тратить на это деньги?

теперь
Цитата:
Бывалый:
расскажи это сельским учителям, врачам, пенсионерам, инвалидам, сиротам, больным и так далее..
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