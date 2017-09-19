Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6605





(Полноправные пользователи) Сообщений: 457

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:15 вот ноет 112, ноет о том что форумчане нынче "уже не те"! а сам то каким стал? отличается от того каким был в "те времена"? вроде по разговорам на форуме понимаю, что даже умел с людьми ладить, а сейчас что? уныние, ложь, нытьё и ничего человеческого

жаль, был хороший человек, наверное, когда-то, возможно