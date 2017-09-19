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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 08:41
Комментарий удален модератором.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 08:54
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 08:59
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

вот лично я не скучал, ну а коль было уныло, так в зеркало надо было посмотреть. нынче люди пошли, так их ещё и развлекать надо ;-)
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот ноет 112, ноет о том что форумчане нынче "уже не те"! а сам то каким стал? отличается от того каким был в "те времена"? вроде по разговорам на форуме понимаю, что даже умел с людьми ладить, а сейчас что? уныние, ложь, нытьё и ничего человеческого
жаль, был хороший человек, наверное, когда-то, возможно :-)
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 09:17
Комментарий проходит проверку.

* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 09:22
Комментарий проходит проверку.
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* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 09:24
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 09:25
Комментарий проходит проверку.

* Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 09:26
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.09.17 - 09:28
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Ответить Новый топик
Страница 441 из 441«1...439440441
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