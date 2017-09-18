Общежитием эта малосемейка была много лет назад. Сейчас это просто дом малосемейного типа.

Цитата: тётя Соня:

и обнаглевших понаехавших которые живут на немалые доходы и не оплачивают за коммунальные услуги...

То есть, обнаглевших НЕпонаехавших "репрессировать" не надо? Почему такая дискриминация?

По тебе, я смотрю, беседа в КНБ плачет за разжигание межнациональной розни.