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≡ ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям малосемейного типа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям малосемейного типа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая сумма долга жителей областного центра перед предприятием, обеспечивающем город питьевой водой, на 1 сентября 2017 года составляет 71,6 млн. тенге.
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Малосемейка
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...




Отправлено: 18.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по коттеджам им провести рейд слабо? Или боязно?
:-x

§ drakon
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юристы форума. Скажите мне.
Это законно людям воду - отключать?... :-o :-(
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тётя Соня
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...




Отправлено: 18.09.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем наседать на малосемейки..? Там в стеснённых условиях люди проживают и в основном с малым достатком. Надо репрессировать алкоголиков пользующихся услугами Костанай СУ и обнаглевших понаехавших которые живут на немалые доходы и не оплачивают за коммунальные услуги... Не желаешь оплачивать..носи воду из реки очищай и пей на здоровье!

§ yudjin
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.09.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Зачем наседать на малосемейки..?

к тебе штоль приходили сонька вчкбаева?
а ты из каких будешь?.. алкоголичка, малоимущая, понаехавшая?
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* Victor Yang
Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9261
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.09.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общежитием эта малосемейка была много лет назад. Сейчас это просто дом малосемейного типа.
Цитата:
тётя Соня:
и обнаглевших понаехавших которые живут на немалые доходы и не оплачивают за коммунальные услуги...

То есть, обнаглевших НЕпонаехавших "репрессировать" не надо? Почему такая дискриминация?
По тебе, я смотрю, беседа в КНБ плачет за разжигание межнациональной розни.
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* Доктор СИЗО
ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям малосемейного типа
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 09:10
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