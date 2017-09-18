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≡ Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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* Медный
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 08:20
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Медный
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну нет меня и что, ты перестал Бояться?

кого нет? вот он ты! и как сам сказал во флуде никуда не пропадал..
свидетель путается в показаниях, да и наглый какой-то! да и кричит на следователя :lol:
Профайл

Гость
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников




Отправлено: 19.09.17 - 09:06
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