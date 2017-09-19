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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 440 из 441«1...438439440441»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6498
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.09.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот, форум тут стал похож благодаря таким как ты на нытиков, даже не спасает его то, что пришел очередной пасан в 24 года, который яркий представитель сегодняшней не умной молодежи, решивший спрятаться от нее в этом самом интернете, инстаграмах, фейсбуках, тутошнем форуме и ведь что главное, этот яркий представитель сегодняшней молодежи тут тоже ноет, потому что его так научили, как в курятнике с инкубатора, вот теперь какие нужны людишки сейчас, и причем везде..
Через 15 лет, он так же тут состарится как Валентин и так же будет ныть, ныть, "поддерживать" нытиков, и.. дальше ныть..
То каким стал и ты собственно..
Ведь уже вам по сколько лет, около пятидесяти или 40 с хвостом?
В принципе значения не имеет, ты практически мой ровесник, учились то вместе..
А все ноете, ноете..
Кто не ноет, того оскорбляете..
Это приносит какое то садомозахисткое удовлетворение?
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Кое кому скромнее надо заходить на форум
Тем более если недавненько поджавши хвост сбежал.


:lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6498
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.09.17 - 01:15
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6498
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.09.17 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
kbkz1980:
Кое кому скромнее надо заходить на форум
Тем более если недавненько поджавши хвост сбежал.

Господи..
Ну не от вас ущербных нытиков..
У меня с администрацией свои терки..
Вы никто для меня и вы это знаете..
Тем более кто обиделся на меня по личным мотивам, не так ли?
Я ведь кому то отказал намеком, а этого женщины не прощают, правда?
Прости, не хотел этого говорить, но сказал..
Пора бы некоторым знать, почему..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6498
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.09.17 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и мисс Одиночка ради меня приперлась сюда..
Как я и говорил, без меня она тут никто была, пришла ради споров со мной, потом сдружилась в личке, узнала кое что, и всбесилась..
Узнала что я не один то есть..
Я тебе уже сколько раз тогда намекал, форум НГ это не Рамблер Знакомства!
И не Дом-2 построй свою Гадость..
Хм..
Хотя..
Опять же дискуссионный вопрос и боюсь что мне завтра возмущенная администрация придумает новое правило, не говорить о Доме-2..
Но мне по барабану уже на эти правила, негласные и неписанные между прочим.
Это как негласно некоторые рода не могут править там на Верху, и вроде никто не запрещает, но все понимают..
Так и тут, государство в государстве, которое Внимание - критикует Государство за те же негласные и неписанные правила..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6498
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.09.17 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Вот собственно и все пока что..
Доделываю ремонт, там время покажет..
То есть не время, люди во Времени..
Время Величина постоянная, даже где то там, в Черной Дыре оно постоянно и неизменно, пока не выкинет тебя в новый параллельный мир, но там и тебя уже не будет как такового, распавшегося на какие то фотоны или нейтрино или даже бозоны, частички Бога..
Которые там в Новом времени буквально соберутся, но сдается мне, что вы как были нытиками тут, таковыми там вас соберет там и Время..
Хм..
Выходят нытики не меняются?
Да, наверно, таких людишек не изменит ни Время, ни какой то скачок квантов или кварков..
Но речь ведь не о вас, правда?
Говорю о вполне конкретных людях, серии людей, которые это поймут..
Но никак миссис и мисс неудовлетворенные своей несчастной жизнью..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 01:45
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6498
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.09.17 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати одна небольшая ремарка..
Умные, тем более образованные и культурные люди не ищут большое Г. на всех просторах интернета, не копируют Это, и не просят в этом Г. поковырятся близких, коллег, друзей..
Умные люди пишут свои статьи, дискутируют с теми про кого пишут, честно и открыто и если надо, глядя в глаза и не отрывая взгляда..

Насчет того, что некоторые тут осознанно говорят что они умны, образованны и культурны..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6498
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.09.17 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, небольшой монолог, не призывающий никого дискутировать со мной, тем более тех, что оскорбляют или видят в оскорблениях меня какую то свою неудовлетворенно-мозахическую структуру, которая должна ублажить их часть структурного мозгового подкоркового вещества, нагнести спазм Удовольствия или вспомнить каких то забытых Эректильных функциях, прошу особо не отвечать..
Ну разве что для вышесказанного Удовольствия..
Тем более кому как не мне понимать, что кому за 30 , еще можно весело пожЫть, а вот когда уже за 40, тоже весело, но только на форуме НГ по видимому больше..
В остальном доставляет много трудностей, где былые высоты в своем молодом возрасте просто по ощЮщениям ничтожны сегодня, находясь уже на пятидесятилетнем рубеже..
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Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 05:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алкоголь он разрушает это очень хорошо заметно по 5-6 форумчанам.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.09.17 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Цитата:
Медный:

Цитата:
kbkz1980:

А что, духовитости не хватает признать, что без Марикелло царила унылость. Я что то не могу понять, кому куриный запах не дает покоя, есть масса других веток. В чем проблема то?

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3830
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покапался вчера на даче, в старой библиотеке. Извлек на свет нужную книгу. А то тут муссируют слухи, что на нас нападать будут. Надо готовится к отражению агрессии.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3830
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.17 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотку детскую тоже нашел. Ностальжи, блин.
Но она только укрепила во мне стремление, быть во всеоружии.
Хоть "совок" и хают постоянно, но в нем есть то, апчем забывать нельзя и в наше время.
Быть готовым защищать Родину. Чему нас с юных лет всегда учили.
Вот жаль только тот пистоль, после веселых 90-х, как добропорядочный гражданин сдал правоохранительным органам.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Облике спать!е спать!орале:
на нас нападать будут. 

Мне вот один пункт непонятен. Если наша "элита" является компрадорской и думает только о своём кармане и своём семействе, то чего они от народа хотят, разжигая национальные вопросы? Либо наш народ настолько "умён" сто этого просто не может понять, либо аморфен что ему до сути вопроса нет дела?
народ! Не спать! Не спать! не спать! :-)
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.09.17 - 08:25
Комментарий удален модератором.
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Ответить Новый топик
Страница 440 из 441«1...438439440441»
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