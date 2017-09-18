Цитата: Почему это остается абсолютно без последствий, без наказания?



Давно уже твердили миру - связываться с гос. и полугос. шаражками в этой стране нельзя. Это жулики, ворье и бандосы самого худшего пошиба. Очевидно, что у руководства города там свои интересы - видимо, работать на сносе должна была гипотетическая ажека акима, и под это дело собирались распилить определенный бюджет..