Хорошо, но с другой стороны, у меня свежее авто, обслуживаю я его по регламенту у оф.дилера, на какой мне еще ехать и платить деньги за техосмотр.

Почему бы не сделать просто предъявлять сервисную книгу о прохождении ТО, там кстати и все работы отмечены...Им я доверяю больше..