112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6586





(Пользователи) Сообщений: 6498

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:09 Так вот, форум тут стал похож благодаря таким как ты на нытиков, даже не спасает его то, что пришел очередной пасан в 24 года, который яркий представитель сегодняшней не умной молодежи, решивший спрятаться от нее в этом самом интернете, инстаграмах, фейсбуках, тутошнем форуме и ведь что главное, этот яркий представитель сегодняшней молодежи тут тоже ноет, потому что его так научили, как в курятнике с инкубатора, вот теперь какие нужны людишки сейчас, и причем везде..

Через 15 лет, он так же тут состарится как Валентин и так же будет ныть, ныть, "поддерживать" нытиков, и.. дальше ныть..

То каким стал и ты собственно..

Ведь уже вам по сколько лет, около пятидесяти или 40 с хвостом?

В принципе значения не имеет, ты практически мой ровесник, учились то вместе..

А все ноете, ноете..

Кто не ноет, того оскорбляете..

Это приносит какое то садомозахисткое удовлетворение?