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§ NG.kz
«Договориться» при прохождении техосмотра больше не получится
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центрах ТО Казахстана должны работать только засекреченные программы. По словам наблюдающих органов, успешно пройти осмотр на неисправном авто отныне нереально.
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§ Гриня
Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 18.09.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ,интересно,проходили техосмотр не загоняя машину на стенд? На диагностической карте есть фото авто с читаемым номером.Или бывают карты без фото авто? Или имеют ввиду-в бокс заехали сфоткали и не заезжая на стенд задним ходом выехали? В программах старых ясно что можно данные исправить а НЕ ЗАЕЗЖАЯ НА СТЕНД ???? какой смысл? 2 минуты жалко через бокс проехать? Сам в августе проходил,максимум 15 минут заняло.
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Читатель 1
Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не...




Отправлено: 18.09.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора, иногда удивляешься: как "это" едет вообще

Читатель 1
Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не...




Отправлено: 18.09.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото делают отдельно и крепят потом к карте. ( снимок делают так чтобы по периметру не было примет всяких)

§ vbn
Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 18.09.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поживем увидим.
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гость
Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не...




Отправлено: 18.09.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это тольк для наших, а Российский утиль как ездил, так и будет

Местный
Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не...




Отправлено: 19.09.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смех да и только в каждой страховой компании тех осмотр в подарок, вышла из офиса сфоткала на телефон и вот вам подарок

§ Vital
Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4698
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда лучше жевать чем говорить. Кого то че то неустраивает. Забыли где живем. До болтаетесь что так гайки закрутят что даже на новой машине фиг проедешь. Забыли как все начиналось. Первый год ,я помнб тогда с товарищем на ауди 3летней немогли пройти. Жестко все было, потом немного уже ослабилось.
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