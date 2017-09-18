Vital Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4698

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:44 Иногда лучше жевать чем говорить. Кого то че то неустраивает. Забыли где живем. До болтаетесь что так гайки закрутят что даже на новой машине фиг проедешь. Забыли как все начиналось. Первый год ,я помнб тогда с товарищем на ауди 3летней немогли пройти. Жестко все было, потом немного уже ослабилось.