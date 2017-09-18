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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Теперь снова запахнет курями и фекалиями!

Слушай,земеля,чем ты недоволен?
Не нравится запах курей?
Уйди с форума... :-o
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.09.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Теперь снова запахнет курями и фекалиями!


Да брось ты. Курями пахнет только во флуде. Не ходи сюда коли запах не мил. :lol:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6733
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это вам для прочищения "Дупла" так сказать..


Нам-то без надобности.
Ну а ты ни в чем себе не отказывай.
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.09.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну а ты ни в чем себе не отказывай.


Ну человек столько сдерживался :lol: К утру страниц пять нафигачит.
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.17 - 23:40
Комментарий удален модератором.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заканыч "вернулся", совершил "кам ин аут" :-)
Это только потому что о нём не вспоминали два дня, да и ему не было времени подкидывать о себе коменты :lol: :lol:
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну человек столько сдерживался К утру страниц пять нафигачит.

Да уж... Прорвёт фановую...
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С возвращением Заканыча в ветке завоняло НЫТЬЁМ. Снова стали бояри (мы) плохими, а царь (Маврик) хороший. И меня помянул :-) видать зацепил
Как говорится в строй поговорке "Маврик, будь другом - н...ри крУгом" :-P
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модератор - человек с низкой социальной ответственностью! Отвечаю за свои слова! В отличие от Оцифрованного Геноцида!
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.09.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

не надо на модератора шкнить, ему и так тяжело читать наши мысли, бред
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