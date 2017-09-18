Гриня Re: «Договориться» при прохождении техосмотра больше не... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 573

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:00 Как ,интересно,проходили техосмотр не загоняя машину на стенд? На диагностической карте есть фото авто с читаемым номером.Или бывают карты без фото авто? Или имеют ввиду-в бокс заехали сфоткали и не заезжая на стенд задним ходом выехали? В программах старых ясно что можно данные исправить а НЕ ЗАЕЗЖАЯ НА СТЕНД ???? какой смысл? 2 минуты жалко через бокс проехать? Сам в августе проходил,максимум 15 минут заняло.