Цитата: Victor Yang:

Но, справедливости ради, надо сказать что поддержали переход в принципе, а не предлагаемый вариант.



Тут, как мне кажется, два момента.



Во-первых, Президент сказал: "Надо"; и все дружно ответили: "Есть!"



Во-вторых, именно с научной-то языковедческой точки зрения нет принципиальной разницы между латиницей и кириллицей (хотя, конечно, конкретные реализации для конкретных языков могут быть хорошими или плохими). Так-то, латиница и кириллица -- родные сёстры, у них общее происхождение и одинаковые принципы. Именно с научной точки зрения могли бы быть возражения, если бы речь шла о переходе к сильно другой системе письма, хотя бы к по-иному организованному арабскому письму (оно латинице и кириллице тоже сильно родственно, но там с гласными очень специфическая ситуация). Вот там могли бы быть серьёзные проблемы именно со стороны несоответствия строю языка.



Да и то, обращаю внимание, китайцам с иероглифами живётся совсем неплохо. Да и американцам плохое соответствие их варианта латиницы фонологии языка (вплоть до того, что у них конкурсы проводятся на предмет запоминания какие слова как пишутся) тоже не мешает всех ногебать %)



Проблемы-то лежат не в лингвистике, а в совсем другой области: сам переход -- чрезвычайно болезненное мероприятие. Разом окажутся неграмотными большие слои населения и, в то же время, сильно просядет уровень грамотности и образования у молодёжи. И вот эти социальные последствия потом придётся очень долго расхлёбывать.



[Исправлено: Шнырик, 18.09.2017 - 16:42]