Гость Re: Школа- гимназия 3 Лингвистический лагерь. Мы горды за наших... #3







Отправлено: - 16:27 Хорошо, что дети не скучали!

Хотелось бы обратиться к автору

Цитата: запоминающиеся занятие по казахскому, английскому языках,



давайте вместе согласуем предложение?!

так как "занятие" написано является единственным числом, то следует писать запомянающееся, если же "запомянающиеся" , то это множественная форма, и тогда окончание меняется у подчинённого слова "занятия."

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"запоминающиеся занятие по казахскому, английскому языках"

"по казахскому, английскому языку"

"на казахском, английском языках"



с приветом от советского троечника