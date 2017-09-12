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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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народишка
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.09.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
мне на Это народишко просто плевать


ты так добр к нам. мы такой нежности не заслужили.

§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,вот такой камин можно установить

у тебя в "Рюмочной"...
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§ Доктор СИЗО
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.09.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сделаю вид,что не заметил выссказывание - Мырзы (Mirzi Hohola) Хохла... :lol:

-вот, они плоды поспешного раздавания редакцией званий полновластного пользователя..... не лукавь Дракон.... мой друг товарищ Украйнец в любом споре тебя за пояс заткнет.....
- похоже на форуме, кроме Бывалого, мозговитых людей не наблюдается....
- остались только одни тыки и мыки....ухмыляльшики, одним словом....(((((((
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Украйнец в любом споре тебя за пояс заткнет...

Доктор,а я и не сомневаюсь,как и тебя - затыкает... :lol:
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муки выбора..
В результате чего взял эти обои, один рисунок и 4 без по 8500.
Истрачено 42500..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клей Пуфас для флизелина..



Еще пара тысяч..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно вот фирма, не знаю чьи они, ну моющиеся..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муки выбора номер 2..
Куда 3 целые полосы деть и одну остаток от картинки..
Решено саму картинку 2.35 кинуть на ту стену напротив, одну полосу 90 см на шкаф слева и одну полосу обрезок над батареей справа по ее центру..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Камин на 30 квадратов не влезет..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пока докладываем кафель за вытяшкой..
Тем более кухню примерили уже..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.09.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот собственно окно..
Не очень то и бюджетное..
Обошлось в 98 тысяч тенге с тройным остекленением и сложным открыванием и сеткой от мух..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.09.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Рюмочная..
Какие то у меня чувства что немного ошибся с бюджетной супермойкой..
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,ты фужеры всякие покупал.
Теперь можно такой высокий столик,барный.
Или низкий,стеклянный.Обязательно
тут должны быть пивные кружки... :lol:
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