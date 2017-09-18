Проекты казахского алфавита на основе 26 букв стандартной клавиатуры
Этот вариант решения вопроса, будучи легким технически, а также наиболее дешевым в финансовом отношении, тем не менее, реально неприменим к казахскому языку, имеющему 34 основные фонемы (включая дифтонги).
На практике внедрение алфавита из 26 английских букв означает необходимость: либо обозначения целого ряда звуков более чем одной буквой (например, «sh» - «ш»), что грубо нарушает принцип «одна фонема - одна буква»; либо «нецелевого» использования некоторых латинских букв, обозначающих фонемы европейских языков, отсутствующие в казахском языке (такие как [в] и [ф]). [...] Последствия попытки внедрения такого варианта латиницы, в итоге, могут оказаться более тяжкими, чем имеющие место в Узбекистане. [...] Кроме того, текст на предлагаемом алфавите оказывается крайне трудным для визуального восприятию читателем, не имеющим специальной лингвистической подготовки.
Victor Yang: Про правильность чтения и понимание никто же не говорит
Ещё нужно не забывать о том, что у нас поменяются только буквы, т.е. сами по себе правила написания и чтения не заимствуются. Это я к тому, что например у тех же англичан после "Q" всегда пишется "U", ну такие уж правила... У нас же этого не будет, т.е. наш Qazaqstan им всё равно читать будет неудобно и коряво. Это я ещё не говорю о типах глаголов, если кто помнит/знает... Казахский zhanbir (жанбыр - дождь) европейцы будут читать и вопсринимать как "жэнбё"... О! Кстати - зато отныне Bake/Make (Баке/Маке) будет ими читаться как "Бэйк/Мэйк" (1 тип слога) - ну что ж, звучит поинтереснее, есть всё же плюсик))
Валентин: На практике внедрение алфавита из 26 английских букв означает необходимость: либо обозначения целого ряда звуков более чем одной буквой (например, «sh» - «ш»), что грубо нарушает принцип «одна фонема - одна буква»; либо «нецелевого» использования некоторых латинских букв, обозначающих фонемы европейских языков, отсутствующие в казахском языке (такие как [в] и [ф]).
Тут ещё есть фактор "угодить в срок". Слишком быстро всё хотят сделать, а НАН, к тому же, принципиально против надстрочных и подстрочных знаков. Думается мне, если примут нынешний вариант, позже добавят диактрические знаки для упрощения.
Валентин: Поддерживаю политику перехода на латиницу, потому что главное преимущество — не меняя языка, поменять шрифт. То есть, говоря простым языком, как слышим звуки, так и пишем. Если Казахстан тоже перейдет на латинский шрифт, то нас могут читать во всем мире
Обрати внимание на прямо-таки скопление неграмотностей у члена общественного совета.
1) Латинский алфавит = английский язык [check]
2) Латинский алфавит = фонография [check]
Хотя элементарный здравый смысл подсказывает, что, во-первых, 34 фонемы сложно передать при помощи 26 буковок (из которых часть ещё и дублируют друг друга) %)
Во-вторых, "как слышим так и пишем" -- это принцип, который имеет отношение к орфографии, а не к алфавиту. Яркий пример: у русских и белорусов одинаковый алфавит (разница в несколько букв), но при этом радикально разные принципы орфографии. Белорусы именно что пишут как слышат, а мы пишем морфемы одинаково независимо от того, как именно они в данном случае произносятся (отсюда известное школьное правило про проверку написания поиском слова, где гласная под ударением).
3) Алфавит = шрифт [check]
Фактически, переключая шрифт с таймса на ариал ты меняешь алфавиты!!
Victor Yang: Ну пусть языковеды считают это правильным, оптимальным и т.д., но тут же приводят настолько абсурдную "аргументацию", что просто смешно.
Тут есть два момента: 1) Языковеды (в смысле, которые на самом деле грамотные) хором говорят, что алфавит -- это форма для формы и он сам по себе вообще ничего не поменяет (правда, будут серьёзные финансовые и социальные последствия, но это не вопрос лингвистики). 2) Те, которые приводят абсурдные и лженаучные аргументы -- они не могут считаться языковедами (даже если у них вдруг случайно и степени есть). Это мошенники.
Цитата:
Victor Yang: Думается мне, если примут нынешний вариант, позже добавят диактрические знаки для упрощения.
А это, кстати, грабли, по которым скачет Узбекистан. Но горький опыт соседей учитывать -- это ж не по-нашему.
Шнырик: 1) Языковеды (в смысле, которые на самом деле грамотные) хором говорят, что алфавит -- это форма для формы и он сам по себе вообще ничего не поменяет (правда, будут серьёзные финансовые и социальные последствия, но это не вопрос лингвистики). 2) Те, которые приводят абсурдные и лженаучные аргументы -- они не могут считаться языковедами (даже если у них вдруг случайно и степени есть). Это мошенники.
В том-то и дело, что прошли "обсуждения" латиницы в ЗКО, СКО, ЮКО - и везде прям поддержали переход! Но, справедливости ради, надо сказать что поддержали переход в принципе, а не предлагаемый вариант. Вот это всеобщее показушное "одобрямс" раздражает, если честно.
Шнырик: Во-вторых, "как слышим так и пишем" -- это принцип, который имеет отношение к орфографии, а не к алфавиту. Яркий пример: у русских и белорусов одинаковый алфавит (разница в несколько букв), но при этом радикально разные принципы орфографии. Белорусы именно что пишут как слышат, а мы пишем морфемы одинаково независимо от того, как именно они в данном случае произносятся
Кстати, замечу, что у нынешней казахской орфографии и алфавита всё с этим принципом очень хорошо. Лично я (лично я) в школе успешно писал диктанты на казахском языке, не понимая смысла написанного, просто на слух. С русским языком такое затруднительно, с английским так и вовсе невозможно.
Спасибо тоталитарной советской власти, разработавшей отсталые и неэффективные алфавит и орфографию!
Цитата:
Victor Yang: Вот это всеобщее показушное "одобрямс" раздражает, если честно.
На эту инициативу пришлось положить (кхм, нет, не то что вы подумали!) самый сильный аргумент из возможных - личное одобрение Президента.
Возражать и критиковать подобное - у нас абсолютное табу.
Victor Yang: Но, справедливости ради, надо сказать что поддержали переход в принципе, а не предлагаемый вариант.
Тут, как мне кажется, два момента.
Во-первых, Президент сказал: "Надо"; и все дружно ответили: "Есть!"
Во-вторых, именно с научной-то языковедческой точки зрения нет принципиальной разницы между латиницей и кириллицей (хотя, конечно, конкретные реализации для конкретных языков могут быть хорошими или плохими). Так-то, латиница и кириллица -- родные сёстры, у них общее происхождение и одинаковые принципы. Именно с научной точки зрения могли бы быть возражения, если бы речь шла о переходе к сильно другой системе письма, хотя бы к по-иному организованному арабскому письму (оно латинице и кириллице тоже сильно родственно, но там с гласными очень специфическая ситуация). Вот там могли бы быть серьёзные проблемы именно со стороны несоответствия строю языка.
Да и то, обращаю внимание, китайцам с иероглифами живётся совсем неплохо. Да и американцам плохое соответствие их варианта латиницы фонологии языка (вплоть до того, что у них конкурсы проводятся на предмет запоминания какие слова как пишутся) тоже не мешает всех ногебать %)
Проблемы-то лежат не в лингвистике, а в совсем другой области: сам переход -- чрезвычайно болезненное мероприятие. Разом окажутся неграмотными большие слои населения и, в то же время, сильно просядет уровень грамотности и образования у молодёжи. И вот эти социальные последствия потом придётся очень долго расхлёбывать.
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