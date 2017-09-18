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про бокс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.09.17 - 09:00
Комментарий удален модератором.

читатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.09.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:
предложение.
так как видно, что пишущих тут 5-человек всего,


дополнение.
эти 5 -6- сто процентов или госы или пенсы.
вот янг- например- с утра до вечера висит. тут.
после окончания рабочего его тут нет.
поэтому этим 5-6 надо ограничить текст. 20 знаков.

про бокс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.09.17 - 10:47
Комментарий удален модератором.

читатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.09.17 - 11:10
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.09.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чак, ты давай свою тупую тупость не пишЫ мне в личку, старый человек, спрятавшийся в тырнете и найдящий себе мамку тут на форуме, чтобы жаловаться, пишЫ ей ИСЧО как говорится..
Мне свой бред не нужно выкладывать..
На этом и закончим, валяй жалобы свои дальше, тебя поймут, Ога..
Такие как ты там нужны, доносчики..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.09.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И провокаторы..
Не хотел этого говорить, но ты провоцировал меня против своих "друзей" на форуме..
Считаю это подлым и низким, да, это я тебе говорю прямо и открыто..
Трусость Ваша Марксы Чаки, которые собираются в грязную кучку против одного, который не так думает, не для меня..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.09.17 - 22:48
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 438 из 438«1...436437438
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