Цитата: Victor Yang:

Ну пусть языковеды считают это правильным, оптимальным и т.д., но тут же приводят настолько абсурдную "аргументацию", что просто смешно.



Тут есть два момента:

1) Языковеды (в смысле, которые на самом деле грамотные) хором говорят, что алфавит -- это форма для формы и он сам по себе вообще ничего не поменяет (правда, будут серьёзные финансовые и социальные последствия, но это не вопрос лингвистики).

2) Те, которые приводят абсурдные и лженаучные аргументы -- они не могут считаться языковедами (даже если у них вдруг случайно и степени есть). Это мошенники.



Цитата: Victor Yang:

Думается мне, если примут нынешний вариант, позже добавят диактрические знаки для упрощения.



А это, кстати, грабли, по которым скачет Узбекистан. Но горький опыт соседей учитывать -- это ж не по-нашему.