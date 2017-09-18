/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Про кириллицу и латиницу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 23 из 23«1...212223
Куратор темы: Валентин
* Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну пусть языковеды считают это правильным, оптимальным и т.д.,


Так они-то и не считают, что самое забавное

Вот ссылка, которую ты же и приводил когда-то: http://abai.kz/post/8332

Цитата:
Проекты казахского алфавита на основе 26 букв стандартной клавиатуры

Этот вариант решения вопроса, будучи легким технически, а также наиболее дешевым в финансовом отношении, тем не менее, реально неприменим к казахскому языку, имеющему 34 основные фонемы (включая дифтонги).

На практике внедрение алфавита из 26 английских букв означает необходимость: либо обозначения целого ряда звуков более чем одной буквой (например, «sh» - «ш»), что грубо нарушает принцип «одна фонема - одна буква»; либо «нецелевого» использования некоторых латинских букв, обозначающих фонемы европейских языков, отсутствующие в казахском языке (такие как [в] и [ф]).
[...]
Последствия попытки внедрения такого варианта латиницы, в итоге, могут оказаться более тяжкими, чем имеющие место в Узбекистане. [...]
Кроме того, текст на предлагаемом алфавите оказывается крайне трудным для визуального восприятию читателем, не имеющим специальной лингвистической подготовки.


Извините.
Спасибо.
Профайл

§ Volonter
Re: Про кириллицу и латиницу
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.09.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Про правильность чтения и понимание никто же не говорит

Ещё нужно не забывать о том, что у нас поменяются только буквы, т.е. сами по себе правила написания и чтения не заимствуются. Это я к тому, что например у тех же англичан после "Q" всегда пишется "U", ну такие уж правила... У нас же этого не будет, т.е. наш Qazaqstan им всё равно читать будет неудобно и коряво. Это я ещё не говорю о типах глаголов, если кто помнит/знает... Казахский zhanbir (жанбыр - дождь) европейцы будут читать и вопсринимать как "жэнбё"... О! Кстати - зато отныне Bake/Make (Баке/Маке) будет ими читаться как "Бэйк/Мэйк" (1 тип слога) - ну что ж, звучит поинтереснее, есть всё же плюсик)) :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Про кириллицу и латиницу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
На практике внедрение алфавита из 26 английских букв означает необходимость: либо обозначения целого ряда звуков более чем одной буквой (например, «sh» - «ш»), что грубо нарушает принцип «одна фонема - одна буква»; либо «нецелевого» использования некоторых латинских букв, обозначающих фонемы европейских языков, отсутствующие в казахском языке (такие как [в] и [ф]).

Тут ещё есть фактор "угодить в срок". Слишком быстро всё хотят сделать, а НАН, к тому же, принципиально против надстрочных и подстрочных знаков. Думается мне, если примут нынешний вариант, позже добавят диактрические знаки для упрощения.
Профайл

§ Шнырик
Re: Про кириллицу и латиницу
Шнырик


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 20.04.17
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Поддерживаю политику перехода на латиницу, потому что главное преимущество — не меняя языка, поменять шрифт. То есть, говоря простым языком, как слышим звуки, так и пишем. Если Казахстан тоже перейдет на латинский шрифт, то нас могут читать во всем мире


Обрати внимание на прямо-таки скопление неграмотностей у члена общественного совета.

1) Латинский алфавит = английский язык [check]

2) Латинский алфавит = фонография [check]

Хотя элементарный здравый смысл подсказывает, что, во-первых, 34 фонемы сложно передать при помощи 26 буковок (из которых часть ещё и дублируют друг друга) %)

Во-вторых, "как слышим так и пишем" -- это принцип, который имеет отношение к орфографии, а не к алфавиту. Яркий пример: у русских и белорусов одинаковый алфавит (разница в несколько букв), но при этом радикально разные принципы орфографии. Белорусы именно что пишут как слышат, а мы пишем морфемы одинаково независимо от того, как именно они в данном случае произносятся (отсюда известное школьное правило про проверку написания поиском слова, где гласная под ударением).

3) Алфавит = шрифт [check]

Фактически, переключая шрифт с таймса на ариал ты меняешь алфавиты!!

[Исправлено: Шнырик, 18.09.2017 - 14:55]
Профайл

* Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут ещё есть фактор "угодить в срок".


Я далёк от мысли, что в комиссии сплошь профнепригодные граждане собрались.
Скорее всего, им поставили вот такие узкие рамки: никаких крючков и диакритики, только 26 букв, крутитесь как можете.



Цитата:
Victor Yang:
Думается мне, если примут нынешний вариант, позже добавят диактрические знаки для упрощения.


Это будет вот просто адъ в квадрате :)
Профайл

* Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шнырик:
Обрати внимание на прямо-таки скопление неграмотностей у члена общественного совета.


Да там просто всё прекрасно, до единого слова.

При желании, подобрать хуже аргументы это надо было ещё постараться!
Профайл

§ Шнырик
Re: Про кириллицу и латиницу
Шнырик


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 20.04.17
Отправлено: 18.09.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну пусть языковеды считают это правильным, оптимальным и т.д., но тут же приводят настолько абсурдную "аргументацию", что просто смешно.


Тут есть два момента:
1) Языковеды (в смысле, которые на самом деле грамотные) хором говорят, что алфавит -- это форма для формы и он сам по себе вообще ничего не поменяет (правда, будут серьёзные финансовые и социальные последствия, но это не вопрос лингвистики).
2) Те, которые приводят абсурдные и лженаучные аргументы -- они не могут считаться языковедами (даже если у них вдруг случайно и степени есть). Это мошенники.

Цитата:
Victor Yang:
Думается мне, если примут нынешний вариант, позже добавят диактрические знаки для упрощения.


А это, кстати, грабли, по которым скачет Узбекистан. Но горький опыт соседей учитывать -- это ж не по-нашему.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Про кириллицу и латиницу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шнырик:
1) Языковеды (в смысле, которые на самом деле грамотные) хором говорят, что алфавит -- это форма для формы и он сам по себе вообще ничего не поменяет (правда, будут серьёзные финансовые и социальные последствия, но это не вопрос лингвистики).
2) Те, которые приводят абсурдные и лженаучные аргументы -- они не могут считаться языковедами (даже если у них вдруг случайно и степени есть). Это мошенники.

В том-то и дело, что прошли "обсуждения" латиницы в ЗКО, СКО, ЮКО - и везде прям поддержали переход! Но, справедливости ради, надо сказать что поддержали переход в принципе, а не предлагаемый вариант. Вот это всеобщее показушное "одобрямс" раздражает, если честно.
Профайл

* Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шнырик:
Во-вторых, "как слышим так и пишем" -- это принцип, который имеет отношение к орфографии, а не к алфавиту. Яркий пример: у русских и белорусов одинаковый алфавит (разница в несколько букв), но при этом радикально разные принципы орфографии. Белорусы именно что пишут как слышат, а мы пишем морфемы одинаково независимо от того, как именно они в данном случае произносятся


Кстати, замечу, что у нынешней казахской орфографии и алфавита всё с этим принципом очень хорошо.
Лично я (лично я) в школе успешно писал диктанты на казахском языке, не понимая смысла написанного, просто на слух.
С русским языком такое затруднительно, с английским так и вовсе невозможно.

Спасибо тоталитарной советской власти, разработавшей отсталые и неэффективные алфавит и орфографию!

Цитата:
Victor Yang:
Вот это всеобщее показушное "одобрямс" раздражает, если честно.


На эту инициативу пришлось положить (кхм, нет, не то что вы подумали!) самый сильный аргумент из возможных - личное одобрение Президента.

Возражать и критиковать подобное - у нас абсолютное табу.
Профайл

§ Шнырик
Re: Про кириллицу и латиницу
Шнырик


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 20.04.17
Отправлено: 18.09.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но, справедливости ради, надо сказать что поддержали переход в принципе, а не предлагаемый вариант.


Тут, как мне кажется, два момента.

Во-первых, Президент сказал: "Надо"; и все дружно ответили: "Есть!"

Во-вторых, именно с научной-то языковедческой точки зрения нет принципиальной разницы между латиницей и кириллицей (хотя, конечно, конкретные реализации для конкретных языков могут быть хорошими или плохими). Так-то, латиница и кириллица -- родные сёстры, у них общее происхождение и одинаковые принципы. Именно с научной точки зрения могли бы быть возражения, если бы речь шла о переходе к сильно другой системе письма, хотя бы к по-иному организованному арабскому письму (оно латинице и кириллице тоже сильно родственно, но там с гласными очень специфическая ситуация). Вот там могли бы быть серьёзные проблемы именно со стороны несоответствия строю языка.

Да и то, обращаю внимание, китайцам с иероглифами живётся совсем неплохо. Да и американцам плохое соответствие их варианта латиницы фонологии языка (вплоть до того, что у них конкурсы проводятся на предмет запоминания какие слова как пишутся) тоже не мешает всех ногебать %)

Проблемы-то лежат не в лингвистике, а в совсем другой области: сам переход -- чрезвычайно болезненное мероприятие. Разом окажутся неграмотными большие слои населения и, в то же время, сильно просядет уровень грамотности и образования у молодёжи. И вот эти социальные последствия потом придётся очень долго расхлёбывать.

[Исправлено: Шнырик, 18.09.2017 - 16:42]
Профайл

§ Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл

* Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличное интервью, спасибо что принёс!

Для тех, кому некогда смотреть, краткий дайджест:

Братья-казахи, не повторите нашей ошибки!

Мы поменяли плохой кириллический алфавит на плохой латинский алфавит, и сделали это очень плохо. Вот уже 25 лет у нас из-за этого проблемы, а виноват во всём плохой Каримов.

Братья-казахи!
Делайте хорошо! Плохо - само получится!
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 23 из 23«1...212223
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: 112, Валентин

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 1
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх