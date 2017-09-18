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≡ Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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тётя Соня
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vassya:
Запросили все документы, дополнительно талон тех осмотра, который в РФ ( я гр. РФ, авто на учёте в РФ)выглядит как лист формата А4 с данными об авто и ссылкой на эл. базы. Инспекторов моя распечатка не устроила, так как на ней нет синей печати. Никаких доводов они не слушали, выписали штраф за отсутствие талона техосмотра, который есть до 2018 г.
Возможно оспорить этот штраф, находясь в России?

Да ты что? Не может такого быть по причине того что в ГИБДД РФ работают святые люди! И у каждого из них нимб святости светиться и видно это свечение за 5 километров ! Не наговаривайте...не берите грех на душу!

Шоферюга
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
126:
ты Россию не трожь, у них никогда не брали и брать не будут,

Где ты увидел, что я писал про Россию, читай внимательней, или в школе уроки прокуривал.

гость
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
да и зачем ездить сюда

Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе надо пойти :lol:

тётя Соня
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 21:01
Комментарий удален модератором.

Мнение
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гаи в россии не останавливают потому что они всегда сами бухие а значит не чувствуют ничего тем более запах алкоголя)) поэтому и анекдот про проверку неработающего алкотестера

* 112
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.09.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это еще ерунда, иногда такие шоу устраивают, чт

Хех..
Вы как были невменяемыми анонимщиками жалобщиками так и остались, трусливо выписывая из интернета такие же анонимные статейки и при этом жалуясь почему то на меня..
Ну нет меня и что, ты перестал Бояться?
Вижу что нет.
Нет ни фото, ни видеоотсчета, есть только сплошная неприкрытая трусость и безответственность..
Наверно НГ нужны такие люди как вы такие!
Так же вы анонимно жалуетесь против меня, но что это вам дало?
Какую то свободу действий, где вы теперь жалуетесь точно так же анонимно на кого то другого?
Профайл

* 112
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.09.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статейка нарушителей недоумков, прикрывающихся жетоном Пресса, уже несколько дней в топ новостях..
Как она сплотила всех нытиков всех времен и народов вокруг себя, которые сидя в своих норках тупо хлопают дубовыми ушами от страха и трусости, шипя тихонько Одобрямс..
Вот в натуре, почему шкура то такая труслявая?
В глаза прямо и не отводя их, честно и с гордым достоинством нельзя Это сделать?
Ответ нет..
Смешно уже с вас Марксы Карлы..
Профайл

126
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шоферюга:
Где ты увидел, что я писал про Россию, читай внимательней, или в школе уроки прокуривал.

а то ты меня так напугал думал не уж то и они стали брать, конечно они априори ни как не могут брать, в их стране испокон веков не знали что такое воровство и взятничество они готовы отдать свое но никогда не возьмут чужое, потому как веками были рабами и очень чувствительно на генетическом уровне воспринимают чужое горе, только я боюсь одного с нашей страны много выезжает на пмж которые хапнули свободу и могли заразить их не характерным для этого народа болезнью коррупцией а потом заразить и их, вот чего боюсь...

Гость
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников




Отправлено: 18.09.17 - 22:44
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