112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6560





(Пользователи) Сообщений: 6482

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:05 Чак, ты давай свою тупую тупость не пишЫ мне в личку, старый человек, спрятавшийся в тырнете и найдящий себе мамку тут на форуме, чтобы жаловаться, пишЫ ей ИСЧО как говорится..

Мне свой бред не нужно выкладывать..

На этом и закончим, валяй жалобы свои дальше, тебя поймут, Ога..

Такие как ты там нужны, доносчики..