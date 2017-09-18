тётя Соня Re: ГКП "Костанай-Су" провело рейд по общежитиям... #3







Отправлено: - 21:28 Зачем наседать на малосемейки..? Там в стеснённых условиях люди проживают и в основном с малым достатком. Надо репрессировать алкоголиков пользующихся услугами Костанай СУ и обнаглевших понаехавших которые живут на немалые доходы и не оплачивают за коммунальные услуги... Не желаешь оплачивать..носи воду из реки очищай и пей на здоровье!