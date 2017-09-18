Цитата: Vassya:

Запросили все документы, дополнительно талон тех осмотра, который в РФ ( я гр. РФ, авто на учёте в РФ)выглядит как лист формата А4 с данными об авто и ссылкой на эл. базы. Инспекторов моя распечатка не устроила, так как на ней нет синей печати. Никаких доводов они не слушали, выписали штраф за отсутствие талона техосмотра, который есть до 2018 г.

Возможно оспорить этот штраф, находясь в России?

Да ты что? Не может такого быть по причине того что в ГИБДД РФ работают святые люди! И у каждого из них нимб святости светиться и видно это свечение за 5 километров ! Не наговаривайте...не берите грех на душу!