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§ NG.kz
Школа- гимназия 3 Лингвистический лагерь. Мы горды за наших детей!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На протяжение двух недель дети были заняты и провели: день друзей, день хороших манер, день питомца, день языков лингвистический марафон, спортивная карусель, арбузная вечеринка, футбольный турнир, поиск клада и другие мероприятия. Скучать просто не было времени.
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Re: Школа- гимназия 3 Лингвистический лагерь. Мы горды за наших...




Отправлено: 10.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы мог подумать про 3 школу. В депрессивном районе,а такие успехи.. А что она теперь гимназия? А где набрали преподавательский состав?

Марина
Re: Школа- гимназия 3 Лингвистический лагерь. Мы горды за наших...




Отправлено: 18.09.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я очень рада за школу, В которой я училась!

Гость
Re: Школа- гимназия 3 Лингвистический лагерь. Мы горды за наших...




Отправлено: 18.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что дети не скучали!
Хотелось бы обратиться к автору
Цитата:
запоминающиеся занятие по казахскому, английскому языках,


давайте вместе согласуем предложение?!
так как "занятие" написано является единственным числом, то следует писать запомянающееся, если же "запомянающиеся" , то это множественная форма, и тогда окончание меняется у подчинённого слова "занятия."
Далее
"запоминающиеся занятие по казахскому, английскому языках"
"по казахскому, английскому языку"
"на казахском, английском языках"

с приветом от советского троечника ;-)

факт
Re: Школа- гимназия 3 Лингвистический лагерь. Мы горды за наших...




Отправлено: 18.09.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профессор спасибо! Это опечатки в вацап!
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