Цитата: 126:

пацаны не уезжайте! если вы уедите нам же конец придет, вы же всегда нас спасали, кормили, строили нам дома, нам так хорошо было лежали ни о чем не думали, что с вами стало, за что вы нас так обиделись? вы же помогаете Сирийцам, лднр, собираетесь японии помочь хотите им мост от сахалина до хокайдо построить, безвозмездно, а нас бросайте, нам что теперь на шею китайцев или американцев садится? со времен золотой орды на вашей шее сидим, на вашей шее так хорошо было сидеть трудяги вы наши, эх вы...

Уморил ты этим постом...смеялась целый час! Пять с плюсом!