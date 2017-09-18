Цитата: Горожанин_kst:

Да ну? И каким же? Расскажи мне что толкового сделано за последние 25 лет?! Такого чтоб молодежь не бежала из умирающих сёл в города, в ту же Астану (её отдельно сразу упомяну, чтоб тебе брехать не о чем было)?

почему у нас не как в России ? там наоборот бегут в село,как то показывали банкир один поселился в заброшенном селе выращивает, питается натур продуктами, даже Департье поселился и прописался в какой то мордовской деревне, про немцев вообще не говорю пачками из Германии в Российскую глубинку едут семьями, вы как то говорили что у вас взрослые дети, вы попробуйте их как то сагитировать в деревню или ауыл, к примеру в Тургае много пустующих деревень, могли бы поселится там, показать местным пример, обустроить там все понасажать деревья, сады, да и генетически там плоховато повыезжали все, могли бы смешаться с оставшимися с местными и нарожать детишков...