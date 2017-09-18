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§ NG.kz
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с этим специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности серьезно утеплять свои дома, так как зима будет длиться долго. При этом ученые предупреждают, что не только эта зима, но и последующие, будут суровыми и очень снежными.
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Раман
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
126:
со времен золотой орды на вашей шее сидим, на вашей шее так хорошо было сидеть трудяги вы наши, эх вы...

Госпадии.
И это новости о погоде!
Хотя на вашем месте ,я бы так громко не кричал, газ, по крайней мере ,здесь в Кустанае , точно расейский..
Жалко вас ,оциффрованых , но таких милейших пэтриотов типа Сании Мнайдаровой.
Не бойтесь ,не замерзнем, кизяка в степи, что того угля в донбасе.

§ Vital
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.09.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно уже ветку загадили. У меня вопрос к нашим патриотам, соньке вчкушке,крымбеку и другим.
Вот есть у нас на форуме чел Валентин ведущий рубрики про каз прессу. Там горячие темы . Чел открыт фото даже скидывал, и фамилия вроде известна. Открыто отстаивает свою и не только свою точьку зрения. Почему вы т.соня прячите свое лицо? Почему вы как нацики на украине в маске кричат слава украине. А вы тут в маске кричите алга казахстан. Вы че стесняитесь своих слов? Если вы действительно патриоты своей родины почему вы в маске?
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Мнайдар
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
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а почему вы сидя где то в чебаркуле, поливаете грязью мою страну мой народ, зря стараетесь ничего у вас уже не получится, своим высокомерием вы уже про..ли еще в 90х годах....

Мнайдар
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

у вас что своих проблем нет, зачем лезите к нам, мы сами как нибудь свой проблемы решим.

126
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 20:14
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.09.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если вы действительно патриоты своей родины почему вы в маске?


Ну так нести правду лучше анонимно и из-за угла.
Это врать можно с широко открытым забралом.

Ты что как не тут родился?!
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пэтриот
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий Я читал ветку Валентина про казпрессу. Ничего обычного я там не видел я возьму журнал или газету баркашовцы и ещё больше напишу. Или Жириновского.
Я Авторизованный пользователь с Ником 1011, не всегда получается писать с ноутбука, пароль у меня на ноутбуке. Пэтриот Это я со смартфона пишу.,,Забрало,, всегда открыто, ноу проблем

§ Ваш земляк
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Не бойтесь ,не замерзнем, кизяка в степи, что того угля в донбасе.

А точно хватит? Я слышал, скотины поменьше стало, чем при оккупантах! На радостях, что независимые, и котельные (проклятое наследие колонизаторов) разобрали, и скотину повырезали. Так что откуда кизяку взяться?!
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пэтриот
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо тут рекламировать Валентина веткой форму ; пишет и пишет человек , рассуждает о чём-то. Его ж никто не ограничивает

§ сайлау курманов
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.09.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бздешь и легкая провокация от продавцов валенок и ватных фуфаек
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§ Ваш земляк
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
бздешь и легкая провокация от продавцов валенок и ватных фуфаек

Поэтому надо побыстрей закрывать комиссионку, и открывать магазин фуфаек и валенков. Не прогадаешь!
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тётя Соня
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 21:04
Комментарий удален модератором.

тётя Соня
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
126:
пацаны не уезжайте! если вы уедите нам же конец придет, вы же всегда нас спасали, кормили, строили нам дома, нам так хорошо было лежали ни о чем не думали, что с вами стало, за что вы нас так обиделись? вы же помогаете Сирийцам, лднр, собираетесь японии помочь хотите им мост от сахалина до хокайдо построить, безвозмездно, а нас бросайте, нам что теперь на шею китайцев или американцев садится? со времен золотой орды на вашей шее сидим, на вашей шее так хорошо было сидеть трудяги вы наши, эх вы...

Уморил ты этим постом...смеялась целый час! Пять с плюсом!

§ Ваш земляк
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
бздешь

Может быть, "бздёж" всё-таки? Так и помрёшь, по-русски писать не научившись...
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