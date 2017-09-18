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≡ Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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тётя Соня
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vassya:
Запросили все документы, дополнительно талон тех осмотра, который в РФ ( я гр. РФ, авто на учёте в РФ)выглядит как лист формата А4 с данными об авто и ссылкой на эл. базы. Инспекторов моя распечатка не устроила, так как на ней нет синей печати. Никаких доводов они не слушали, выписали штраф за отсутствие талона техосмотра, который есть до 2018 г.
Возможно оспорить этот штраф, находясь в России?

Да ты что? Не может такого быть по причине того что в ГИБДД РФ работают святые люди! И у каждого из них нимб святости светиться и видно это свечение за 5 километров ! Не наговаривайте...не берите грех на душу!

Шоферюга
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
126:
ты Россию не трожь, у них никогда не брали и брать не будут,

Где ты увидел, что я писал про Россию, читай внимательней, или в школе уроки прокуривал.

гость
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
да и зачем ездить сюда

Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе надо пойти :lol:

тётя Соня
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 21:01
Комментарий удален модератором.

Гость
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников




Отправлено: 18.09.17 - 21:15
Комментарий проходит проверку.
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