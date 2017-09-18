Цитата: Бывалый:

Но вам я желаю удачи в деле оттирания въевшихся в бетон пятен )))))))))))))))))))

Спасибо, но слава Богу, передо мной не стоИт такая задача, да и мне лично, фиолетово - какой стоит бордюр, красят его, или лижут. Всё равно, кто хочет что-либо "распилить", обязательно "распилит". Так, если для очистки совести, надо извазюкать что-то краской, так и флаг им в руки. Но я бы посмеялась, если бы увидела, что гранит (либо какой другой камень) кто-то моет растворителем. И, кстати, сегодня, прогуливаясь по этой улице, увидела, что краска с бордюров уже облезла местами, так там ещё и стыки цементом залеплены и покрашены. Прикольно будет это великолепие весной посмотреть