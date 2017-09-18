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≡ Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра на проспекте Абая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра на проспекте Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- При укладке асфальтобетонного полотна спецтехника (гудронатор) распыляла эмульсию под асфальтобетонную массу, в связи с чем были облиты края бордюрного камня, - сообщил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ.
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Капитошка
Re: Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра...




Отправлено: 18.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...картина Репина...

§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, для того, чтобы додуматься закрыть бордюр куском фанеры от распыляемого битума, как чувак на фото, надо какие-нибудь специальные супер-пупер академии заканчивать?! Или акимат не провёл тендер на закупку фанеры для закрытия от битума?! Непорядок!!!
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гость
Re: Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра...




Отправлено: 18.09.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Нет культуры труда и технологии. Вот и вся суть. (Сначала "ваяют", потом думают

У АБЗ+ по другому быть не может.Этот за какие такие откаты их вообще допустили к таким работам?

1504
Re: Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра...




Отправлено: 18.09.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Но вам я желаю удачи в деле оттирания въевшихся в бетон пятен )))))))))))))))))))

Спасибо, но слава Богу, передо мной не стоИт такая задача, да и мне лично, фиолетово - какой стоит бордюр, красят его, или лижут. Всё равно, кто хочет что-либо "распилить", обязательно "распилит". Так, если для очистки совести, надо извазюкать что-то краской, так и флаг им в руки. Но я бы посмеялась, если бы увидела, что гранит (либо какой другой камень) кто-то моет растворителем. И, кстати, сегодня, прогуливаясь по этой улице, увидела, что краска с бордюров уже облезла местами, так там ещё и стыки цементом залеплены и покрашены. Прикольно будет это великолепие весной посмотреть :lol: :lol:

гость
Re: Акимат Костаная прокомментировал покраску красного бордюра...




Отправлено: 18.09.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вопрос не в разъедании, а в пористости структуры.
Но вам я желаю удачи в деле оттирания въевшихся в бетон пятен )))))))))))))))))))

Будь добр.НЕ ПАРЬ ЛЮДЯМ МОЗГИ :-o
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