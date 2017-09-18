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§ NG.kz
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с этим специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности серьезно утеплять свои дома, так как зима будет длиться долго. При этом ученые предупреждают, что не только эта зима, но и последующие, будут суровыми и очень снежными.
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Раман
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
126:
со времен золотой орды на вашей шее сидим, на вашей шее так хорошо было сидеть трудяги вы наши, эх вы...

Госпадии.
И это новости о погоде!
Хотя на вашем месте ,я бы так громко не кричал, газ, по крайней мере ,здесь в Кустанае , точно расейский..
Жалко вас ,оциффрованых , но таких милейших пэтриотов типа Сании Мнайдаровой.
Не бойтесь ,не замерзнем, кизяка в степи, что того угля в донбасе.
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