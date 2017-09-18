Цитата: 126:

со времен золотой орды на вашей шее сидим, на вашей шее так хорошо было сидеть трудяги вы наши, эх вы...

Госпадии.

И это новости о погоде!

Хотя на вашем месте ,я бы так громко не кричал, газ, по крайней мере ,здесь в Кустанае , точно расейский..

Жалко вас ,оциффрованых , но таких милейших пэтриотов типа Сании Мнайдаровой.

Не бойтесь ,не замерзнем, кизяка в степи, что того угля в донбасе.