Медный Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 446

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:58 Я лично, ничему не удивлён. Историю "глобального потепления"отслеживал и очень смеялся, когда тут вокруг с бубнами на каждом канале кричали журналисты: "парниковые газы"! "мы все умрём!"

а политики потирали руки и странно, с безумством в глазах улыбались.

А на самом деле Земля входит в новый цикл и теперь будут новые выкрики журналистов, новые потирания рук и улыбки.



Для тех кто ещё не в теме





В трудные времена надо становиться ближе друг к другу - сплотиться. Не для того чтобы быть в конфронтации с кем-то, а для того чтобы выжить.

70 лет назад нас объединила в братство народов - война. вот и теперь есть случай не опозорить предков