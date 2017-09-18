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§ NG.kz
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с этим специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности серьезно утеплять свои дома, так как зима будет длиться долго. При этом ученые предупреждают, что не только эта зима, но и последующие, будут суровыми и очень снежными.
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Цитата
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так, в ближайшие дни в Ирландии температура опуститься ниже нуля

FOMA
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет

Ага, особенно если последние инженера поразбегутся из-за морального "гнобления" нынешним руководством и работать будет некому. К стати, уже в прошлом году было аномально холодно в домах. Новость пошла, будет еще хуже но, за те же деньги. Терпите!

Бессердечная
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришла долгая холодная зима

АнтиЖПС
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тююю.. нашли чем удивить! трусы!

пэтриот
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ватсапу уже проходила новость. Всем написал ответ из фильма,,12 стульев,,; Остап Бендер на вопрос Косы Воробьянина ,,плюнуть,, ответил ,,слюной,, !
Плюньте и вы на этих ,,Нострадамусов,, ..... слюной!

§ Обликоморале
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3824
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намело, навьюжило, наморозило. Осторожно, ненормативная лексика.
Цитата:
FOMA:
будет еще хуже но, за те же деньги.

Да неее, дороже :lol: тепловики уже подсуетились)
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Маркс
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холоднее станет в тех государствах, которые поддерживают антироссийские санкции. Европейские ученые просят не беспокоиться членов ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. Для них зима пройдет в пределах климатических норм. Для особенно дружественных стран возможно значительное смягчение холодов и уменьшение снежного покрова.

126
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Ага, особенно если последние инженера поразбегутся из-за морального "гнобления" нынешним руководством и работать будет некому.

пацаны не уезжайте! если вы уедите нам же конец придет, вы же всегда нас спасали, кормили, строили нам дома, нам так хорошо было лежали ни о чем не думали, что с вами стало, за что вы нас так обиделись? вы же помогаете Сирийцам, лднр, собираетесь японии помочь хотите им мост от сахалина до хокайдо построить, безвозмездно, а нас бросайте, нам что теперь на шею китайцев или американцев садится? со времен золотой орды на вашей шее сидим, на вашей шее так хорошо было сидеть трудяги вы наши, эх вы...

126
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Холоднее станет в тех государствах, которые поддерживают антироссийские санкции. Европейские ученые просят не беспокоиться членов ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. Для них зима пройдет в пределах климатических норм.

и здесь Владимир Владимирович подсуетился! молодец! не зря говорили придет Владимир, собиратель земель всего мира, хорошо что мы самые близкие друзья с РФ.

тётя Соня
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Ага, особенно если последние инженера поразбегутся из-за морального "гнобления" нынешним руководством и работать будет некому.

Ты считаешь себя умнее меня? Очень наивный чел! Гнобят алкоголиков и тунеядцев которые пристроились в тёпленькие места! Я то уж знаю как пропивали имущество на теплоцентрах города. Смотрика...ну прямо таки незаменимые ..уморил.

§ JereK
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.09.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Я то уж знаю как пропивали имущество на теплоцентрах города


Никто и не сомневается, что ты знаешь и не понаслышке :lol:

Цитата:
тётя Соня:
нобят алкоголиков и тунеядцев


Скажи-ка, дядя, а жертва этой ситуации - он кто? Алкоголик или тунеядец? :lol:
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пэтриот
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс
￼ ￼Холоднее станет в тех государствах, которые поддерживают антироссийские санкции. 

Видели мы уже идеи Марксизма-Ленинизма , 70 лет ,,жарко,, было. Теперь опять ,,греть,, начинает, сковородку матильдой мажут

§ JereK
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
ну прямо таки незаменимые


Ну.. для страны, где вместо трудоспособных спецов ставят вчерашних свинопасов - да, незаменимых нет. :-) Или вы, в силу особенностей мышления, считаете, что уезжают из этого дурдома только русские специалисты? Так позвольте вас разочаровать - уезжают все. А те, кто остается, они, да, алкоголики и тунеядцы. Ну и ворье акиматское.
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§ Медный
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я лично, ничему не удивлён. Историю "глобального потепления"отслеживал и очень смеялся, когда тут вокруг с бубнами на каждом канале кричали журналисты: "парниковые газы"! "мы все умрём!"
а политики потирали руки и странно, с безумством в глазах улыбались.
А на самом деле Земля входит в новый цикл и теперь будут новые выкрики журналистов, новые потирания рук и улыбки.

Для тех кто ещё не в теме


В трудные времена надо становиться ближе друг к другу - сплотиться. Не для того чтобы быть в конфронтации с кем-то, а для того чтобы выжить.
70 лет назад нас объединила в братство народов - война. вот и теперь есть случай не опозорить предков
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