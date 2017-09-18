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§ NG.kz
Ветеран войны и почетный дорожник СССР презентовал свою книгу в Карасу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карасуской школе искусств состоялась презентация книги участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Карапыш Ивана Федоровича"Судьба моя - дороги" том 2 (первые книги были выпущены в 2000-х годах), которому на днях исполнилось 98 лет (!). Ветеран войны и труда, почетный дорожник СССР родился в 1919 году в селе Захаровка Акмолинской области.
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Бывалый
Re: Ветеран войны и почетный дорожник СССР презентовал свою...




Отправлено: 18.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в этой книге ничего не написано про то, почему в Карасуском районе дороги всю жизнь были такие, что на них без слез смотреть невозможно, а не то что ездить по ним?

§ Медный
Re: Ветеран войны и почетный дорожник СССР презентовал свою...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Нужно наверное прочитать, ведь ты же умный. Читать умеешь. Потом и расскажешь ;-)
Профайл

андрей
Re: Ветеран войны и почетный дорожник СССР презентовал свою...




Отправлено: 18.09.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в области ещё остались люди награждённые орденом Славы ?????Великий человек , вот кому надо памятники ставить .....при жизни и улицы называть
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