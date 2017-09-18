Бывалый Re: Ветеран войны и почетный дорожник СССР презентовал свою... #1







Отправлено: - 14:44 А в этой книге ничего не написано про то, почему в Карасуском районе дороги всю жизнь были такие, что на них без слез смотреть невозможно, а не то что ездить по ним?