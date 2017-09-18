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Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.09.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Показать "достижения" Казахстана - боязно?

Что значить боязно? А высокая казахская кухня, а компот за 1200, а батырчики на конях. Одним словом культура, это Вам ни Фрэкин Бок.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да ваша Анжелика - королева мигрантов, в сторонке курит.

Да,конечно.Это не "Один Индус-гастарбайтер",который вам
"Шмон" - навёл... У Анжелки - "много Индусов"... :lol: :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Показать "достижения" Казахстана - боязно?

Да их тут и так кажный день кажут, тебе мало?
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У Анжелки - "много Индусов"
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Страница 486 из 486«1...484485486
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