Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7276







Отправлено: - 15:05 Цитата: drakon:

Показать "достижения" Казахстана - боязно?

Что значить боязно? А высокая казахская кухня, а компот за 1200, а батырчики на конях. Одним словом культура, это Вам ни Фрэкин Бок.